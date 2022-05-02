Американский журналист рассказал, что у Кузнецова в Вашингтоне обострилась аллергия

Российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова беспокоит аллергия, которая обострилась в последнее время, пишет в Twitter журналист Стивен Уайно.

«Евгению Кузнецову не терпится попасть во Флориду, потому что в Вашингтоне его беспокоит аллергия», — журналист Стивен Уайно.

Напомним, что в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Флоридой». Преимущество домашней площадки имеют «Пантеры», поэтому первые два матча серии пройдут во Флориде.

Первый матч между командами состоится в среду, 4 мая. Начало — в 02.30 по московскому времени.