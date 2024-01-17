«Оттава» дома проиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:7.

За «Сенаторз» голы забили Ридли Грейг (дубль), Дрейк Батерсон и Джейк Сандерсон. У «Эвеланш» отличились Микко Рантанен (дубль), Джейсон Полин, Майлс Вуд, Сэм Малински, Логан О'Коннор и Девон Тэйвз.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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