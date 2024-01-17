Панарин установил уникальное достижение в истории «Рейнджерс»

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин установил уникальное достижение в истории своего клуба в матче с «Сиэтлом» (4:1) в НХЛ.

В этой встрече нападающий сделал результативную передачу. 32-летний россиянин стал вторым россиянином, набравшим 60-е очко в текущем сезоне НХЛ.

Также Панарин стал первым хоккеистом в истории «Рейнджерс», который записал в свой актив не менее двух сезонов с результативностью в 60 очков за 43 матча или меньше с начала регулярного чемпионата.

В этом сезоне Панарин провел 43 матча, набрав 60 (27+33) очков. Он стал пятым игроком с 60+ очками в этом сезоне НХЛ.