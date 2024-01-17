Читать «СЭ» в

«Даллас» дома обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

За «Старз» забили Роопе Хинц, Евгений Дадонов, Уайатт Джонстон, Джо Павелски и Сэм Стил. У «Кингз» единственную шайбу забросил Дрю Даути.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте