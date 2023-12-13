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Сегодня, 07:52

«Оттава» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Оттаву» со счетом 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Каролина» с 31 очком занимает девятое место в Восточной конференции, «Оттава» с 22 очками — на последней строчке.

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НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Оттава Сенаторз
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«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Нэшвилл» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 27 19 8 39
2 Айлендерс 27 13 14 33
3 Филадельфия 28 15 13 33
4 Вашингтон 25 14 11 31
5 Каролина 28 15 13 31
6 Нью-Джерси 26 14 12 29
7 Питтсбург 27 12 15 27
8 Коламбус 30 9 21 23
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 26 18 8 39
2 Флорида 27 17 10 36
3 Торонто 26 15 11 35
4 Детройт 28 15 13 34
5 Тампа-Бэй 29 13 16 31
6 Монреаль 28 12 16 27
7 Баффало 29 12 17 27
8 Оттава 23 11 12 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 28 17 11 36
2 Даллас 27 16 11 35
3 Виннипег 26 16 10 34
4 Нэшвилл 29 16 13 32
5 Аризона 28 13 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 27
7 Миннесота 26 10 16 24
8 Чикаго 27 9 18 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 29 19 10 43
2 Ванкувер 28 18 10 37
3 Лос-Анджелес 25 16 9 36
4 Эдмонтон 25 12 13 25
5 Калгари 28 11 17 25
6 Сиэтл 29 8 21 23
7 Анахайм 27 10 17 20
8 Сан-Хосе 28 8 20 19
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18.12
13.12 03:00
Питтсбург – Аризона
 4 : 2
13.12 03:00
Рейнджерс – Торонто
 3 : 7
13.12 03:00
Оттава – Каролина
 1 : 4
13.12 04:00
Сент-Луис – Детройт
 4 : 6
13.12 04:00
Нэшвилл – Филадельфия
 3 : 2 ОТ
13.12 06:00
Сиэтл – Флорида
 - : -
13.12 06:00
Эдмонтон – Чикаго
 - : -
13.12 06:00
Вегас – Калгари
 - : -
13.12 06:00
Ванкувер – Тампа-Бэй
 - : -
13.12 06:30
Сан-Хосе – Виннипег
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 28 47
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 26 39
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 27 39
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 26 21
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 28 19
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 28 18
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 18 1.9

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