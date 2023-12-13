«Оттава» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Оттаву» со счетом 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Каролина» с 31 очком занимает девятое место в Восточной конференции, «Оттава» с 22 очками — на последней строчке.

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