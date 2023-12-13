Кросби вышел на 14-е место по передачам в истории НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче с «Аризоной» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Канадец набрал 1530 (565+965) очков за карьеру в североамериканской лиге. Кросби вышел на 14-е место в истории НХЛ по передачам, обойдя Дага Гилмора (964 передачи в 1474 матчах).

На 13-м месте в списке идет Джо Сакик (1016 передач в 1378 матчах). Лидирует — Уэйн Гретцки (1963 передачи в 1487 играх).

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