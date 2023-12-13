«Нэшвилл» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Филадельфию» со счетом 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Нэшвилл» с 32 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 33 очками — на седьмой строчке «Востока».

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