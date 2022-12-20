Мэттьюс — о погоне Овечкина за Гретцки: «Мы являемся свидетелями невероятной истории»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс поделился мыслями о погоне российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Честно говоря, я думаю только о том, что происходит здесь и сейчас. Я не позволяю своему разуму блуждать и заходить слишком далеко. Вот в какой точке сейчас находится Ови. Поэтому я думаю, что важно признать это и дать ему поддержку, которую он заслуживает, потому что мы являемся свидетелями довольно невероятной истории», — приводит слова Мэттьюса The Star.

Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории лиги с 800 голами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).

20 декабря Овечкин подарил сыновьям Хоу три клюшки с автографами после победы над «Детройтом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.