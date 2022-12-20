Нападающий «Коламбуса» Чинахов переведен в долгосрочный список травмированных

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов был переведен в долгосрочный список травмированных, сообщает CapFriendly.

Российский форвард получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (1:2).

Чинахов провел на льду только 37 секунд и был вынужден его покинуть после неудачного падения игрока «Старз» Йоэля Кивиранты, который приземлился прямо на ногу россиянину.

В своем втором сезоне в НХЛ 21-летний Чинахов провел 30 матчей и набрал 13 (4+9) очков.