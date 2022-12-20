Овечкин сфотографировался с сыновьями Горди Хоу и подарил им клюшки с автографами
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подарил сыновьям Горди Хоу три клюшки с автографами после победы над «Детройтом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщил журналист Стивен Уайно в соцсетях.
После игры с «Ред Уингз» 37-летний российский хоккеист также сделал совместное фото с сыновьями Горди Хоу — Марком и Марти в раздевалке команды.
Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 800 голами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 38 очками в 34 матчах. «Детройт» идет на 11-й строчке с 33 очками в 31 игре, команда потерпела пятое поражение кряду.
|Столичный дивизион
|И
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|1
|Нью-Джерси
|31
|21
|10
|44
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|Каролина
|31
|19
|12
|44
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|Рейнджерс
|33
|18
|15
|41
|4
|Питтсбург
|31
|18
|13
|40
|5
|Айлендерс
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|18
|15
|38
|6
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|34
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|Филадельфия
|32
|10
|22
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|8
|Коламбус
|31
|10
|21
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|31
|25
|6
|52
|2
|Торонто
|32
|19
|13
|44
|3
|Тампа-Бэй
|30
|20
|10
|41
|4
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|5
|Флорида
|33
|15
|18
|34
|6
|Детройт
|31
|13
|18
|33
|7
|Монреаль
|32
|15
|17
|32
|8
|Оттава
|31
|14
|17
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|33
|19
|14
|44
|2
|Виннипег
|31
|20
|11
|41
|3
|Миннесота
|31
|18
|13
|38
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|36
|5
|Сент-Луис
|32
|16
|16
|33
|6
|Нэшвилл
|30
|13
|17
|30
|7
|Аризона
|30
|10
|20
|25
|8
|Чикаго
|30
|7
|23
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|34
|22
|12
|45
|2
|Лос-Анджелес
|34
|17
|17
|39
|3
|Сиэтл
|30
|17
|13
|37
|4
|Эдмонтон
|33
|17
|16
|36
|5
|Калгари
|32
|14
|18
|34
|6
|Ванкувер
|31
|13
|18
|29
|7
|Сан-Хосе
|33
|10
|23
|26
|8
|Анахайм
|32
|9
|23
|21
|20.12
|03:00
|
Бостон – Флорида
|7 : 3
|20.12
|03:00
|
Вашингтон – Детройт
|4 : 3 ОТ
|20.12
|03:00
|
Коламбус – Даллас
|1 : 2
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|4 : 3 ОТ
|20.12
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|1 : 0 Б
|20.12
|06:00
|
Аризона – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|20.12
|06:00
|
Вегас – Баффало
|2 : 3
|20.12
|06:30
|
Ванкувер – Сент-Луис
|1 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|33
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|33
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|22
|1.89
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|12
|1.98