Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:26

Овечкин сфотографировался с сыновьями Горди Хоу и подарил им клюшки с автографами

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
Александр Овечкин с сыновьями Горди Хоу — Марком и Марти.
Фото ХК «Вашингтон», Соцсети
Александр Овечкин подписал клюшки сыновьям Горди Хоу.
Фото ХК «Вашингтон», Соцсети
Александр Овечкин подписал клюшки сыновьям Горди Хоу.
Фото ХК «Вашингтон», Соцсети
1/4

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подарил сыновьям Горди Хоу три клюшки с автографами после победы над «Детройтом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщил журналист Стивен Уайно в соцсетях.

Александр Овечкин подписал клюшки сыновьям Горди Хоу. Фото ХК «Вашингтон», Соцсети
Александр Овечкин подписал клюшки сыновьям Горди Хоу.
ХК «Вашингтон», Фото Соцсети
Александр Овечкин подписал клюшки сыновьям Горди Хоу. Фото ХК «Вашингтон», Соцсети
Александр Овечкин подписал клюшки сыновьям Горди Хоу.
ХК «Вашингтон», Фото Соцсети

После игры с «Ред Уингз» 37-летний российский хоккеист также сделал совместное фото с сыновьями Горди Хоу — Марком и Марти в раздевалке команды.

Александр Овечкин с сыновьями Горди Хоу — Марком и Марти. Фото ХК «Вашингтон», Соцсети
Александр Овечкин с сыновьями Горди Хоу — Марком и Марти.
ХК «Вашингтон», Фото Соцсети

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 800 голами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 38 очками в 34 матчах. «Детройт» идет на 11-й строчке с 33 очками в 31 игре, команда потерпела пятое поражение кряду.

Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
Горди Хоу
0
Читайте также
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
Небензя упрекнул ООН в попытке «заретушировать» выход США из СВПД
В МИД РФ назвали закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Материалы сюжета: Овечкин: 800 голов в НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
Овечкин едва не забросил 801-ю шайбу в НХЛ в матче с «Детройтом», но попал в штангу. Видео
Овечкин обогнал Бобби Орра по голевым передачам в НХЛ
Сыновья Горди Хоу приехали на матч «Вашингтона», в котором Овечкин может опередить их отца по голам в НХЛ
Александр Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ
Овечкин вселился в шведского защитника! У него хет-трик, а Ови опять без голов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Сан-Хосе» Хертл дисквалифицирован на две игры за удар Линдхольма клюшкой по лицу

НХЛ, 20 декабря: «Вашингтон» выиграл у «Детройта», «Бостон» победил «Флориду»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 31 21 10 44
2 Каролина 31 19 12 44
3 Рейнджерс 33 18 15 41
4 Питтсбург 31 18 13 40
5 Айлендерс 33 18 15 38
6 Вашингтон 34 17 17 38
7 Филадельфия 32 10 22 27
8 Коламбус 31 10 21 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 25 6 52
2 Торонто 32 19 13 44
3 Тампа-Бэй 30 20 10 41
4 Баффало 32 16 16 34
5 Флорида 33 15 18 34
6 Детройт 31 13 18 33
7 Монреаль 32 15 17 32
8 Оттава 31 14 17 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 33 19 14 44
2 Виннипег 31 20 11 41
3 Миннесота 31 18 13 38
4 Колорадо 30 17 13 36
5 Сент-Луис 32 16 16 33
6 Нэшвилл 30 13 17 30
7 Аризона 30 10 20 25
8 Чикаго 30 7 23 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 22 12 45
2 Лос-Анджелес 34 17 17 39
3 Сиэтл 30 17 13 37
4 Эдмонтон 33 17 16 36
5 Калгари 32 14 18 34
6 Ванкувер 31 13 18 29
7 Сан-Хосе 33 10 23 26
8 Анахайм 32 9 23 21
Результаты / календарь
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
20.12 03:00
Бостон – Флорида
 7 : 3
20.12 03:00
Вашингтон – Детройт
 4 : 3 ОТ
20.12 03:00
Коламбус – Даллас
 1 : 2
20.12 04:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 4 : 3 ОТ
20.12 05:00
Колорадо – Айлендерс
1 : 0 Б
20.12 06:00
Аризона – Монреаль
 2 : 3 ОТ
20.12 06:00
Вегас – Баффало
 2 : 3
20.12 06:30
Ванкувер – Сент-Луис
 1 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 33 54
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 28
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 33 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 22 1.89
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 8 1.96
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 12 1.98
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости