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Сегодня, 23:00

НХЛ, матчи 21 декабря: «Питтсбург» сыграет с «Рейнджерс», «Торонто» против «Тампы-Бэй»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Мика Зибанежад и Артемий Панарин (в центре).
Фото Global Look Press

В ночь на 21 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Питтсбург» сыграет с «Рейнджерс» и другие встречи.

Хоккей. НХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 13 декабря (время начала — московское):

03.00. «Каролина» — «Нью-Джерси»

03.00. «Филадельфия» — «Коламбус»

03.00. «Питтсбург» — «Рейнджерс»

03.00. «Торонто» — «Тампа-Бэй»

04.00. «Виннипег» — «Оттава»

06.00. «Сиэтл» — «Сент-Луис»

06.30. «Лос-Анджелес» — «Анахайм»

06.30. «Сан-Хосе» — «Калгари»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 31 21 10 44
2 Каролина 31 19 12 44
3 Рейнджерс 33 18 15 41
4 Питтсбург 31 18 13 40
5 Айлендерс 33 18 15 38
6 Вашингтон 34 17 17 38
7 Филадельфия 32 10 22 27
8 Коламбус 31 10 21 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 25 6 52
2 Торонто 32 19 13 44
3 Тампа-Бэй 30 20 10 41
4 Баффало 32 16 16 34
5 Флорида 33 15 18 34
6 Детройт 31 13 18 33
7 Монреаль 32 15 17 32
8 Оттава 31 14 17 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 33 19 14 44
2 Виннипег 31 20 11 41
3 Миннесота 31 18 13 38
4 Колорадо 30 17 13 36
5 Сент-Луис 32 16 16 33
6 Нэшвилл 30 13 17 30
7 Аризона 30 10 20 25
8 Чикаго 30 7 23 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 22 12 45
2 Лос-Анджелес 34 17 17 39
3 Сиэтл 30 17 13 37
4 Эдмонтон 33 17 16 36
5 Калгари 32 14 18 34
6 Ванкувер 31 13 18 29
7 Сан-Хосе 33 10 23 26
8 Анахайм 32 9 23 21
Результаты / календарь
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
20.12 03:00
Бостон – Флорида
 7 : 3
20.12 03:00
Вашингтон – Детройт
 4 : 3 ОТ
20.12 03:00
Коламбус – Даллас
 1 : 2
20.12 04:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 4 : 3 ОТ
20.12 05:00
Колорадо – Айлендерс
1 : 0 Б
20.12 06:00
Аризона – Монреаль
 2 : 3 ОТ
20.12 06:00
Вегас – Баффало
 2 : 3
20.12 06:30
Ванкувер – Сент-Луис
 1 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 33 54
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 28
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 33 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 22 1.89
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 8 1.96
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 12 1.98
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