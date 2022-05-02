Орлов: «Овечкин нужен «Вашингтону» как капитан, как лидер, как наш бомбардир»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов поделился мнением о влиянии Александра Овечкина на команду.

«Очевидно, что он наш лучший бомбардир в лиге, а голы важны. Вы видели, что в последних трех играх мы мало забивали. Конечно, он нужен нам как капитан, как лидер, как наш бомбардир, нам нужны все. Все здоровы прямо сейчас и это хорошо», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Овечкин пропустил последние три игры регулярки из-за травмы верхней части тела. В этом сезоне 36-летний россиянин провел 77 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков.