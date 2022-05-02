Андерсен пропустит первый матч «Каролины» в плей-офф НХЛ

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен не сыграет в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона», сообщается на официальном сайте НХЛ.

32-летний датчанин из-за травмы нижней части тела пропустил последние 6 матчей. Три встречи в воротах «Харрикейнз» провел Петр Кочетков, который дебютировал в НХЛ.

Первый матч серии «Каролина» — «Бостон» пройдет 3 мая и начнется в 2:00 мск.