Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ

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В НХЛ определились все участники и пары первого раунда плей-офф.

Запад:

«Колорадо» — «Нэшвилл»

«Миннесота» — «Сент-Луис»

«Калгари» — «Даллас»

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

В плей-офф от Западной конференции не попали «Вегас», «Ванкувер», «Виннипег», «Сан-Хосе», «Анахайм», «Чикаго», «Сиэтл», «Аризона».

Восток:

«Флорида» — «Вашингтон»

«Торонто» — «Тампа»

«Каролина» — «Бостон»

«Рейнджерс» — «Питтсбург»

В плей-офф от Восточной конференции не попали «Айлендерс», «Коламбус», «Баффало», «Детройт», «Оттава», «Нью-Джерси», «Филадельфия», «Монреаль».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа». Победитель регулярного чемпионата — «Флорида».