Бобровский и Василевский разделили первое место по победам в регулярном чемпионате НХЛ-2021/22

Российские вратари Сергей Бобровский («Флорида») и Андрей Василевский («Тампа») разделили первое место по победам в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/22.

На счету обоих голкиперов по 39 побед. При этом Бобровский провел 54 матча в сезоне, а Василевский — 63.

Лучшим после Бобровского и Василевского по победам в сезоне стал Юусе Сарос («Нэшвилл») с 38 победами. В топ-10 по победам вошел еще один российский вратарь, Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» (6-е место, 36 побед).