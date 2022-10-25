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Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси», у Протаса 2 очка

Сергей Разин
корреспондент
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25 октября. «Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 3:6.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Ник Дауд, Гарнет Хатауэй, Конор Шири, Александр Овечкин, Ник Дженсен и Алексей Протас, который набрал в этой встрече 2 (1+1) очка. У «Дэвилз» шайбы забросили Нэйтан Бастиан, Томаш Татар и Йеспер Братт, форвард Егор Шарангович отметился ассистом.

Вратарь «Нью-Джерси» Витек Ванечек, летом перешедший из «Вашингтона», начал матч в запасе и появился на льду после второго периода при счете 1:5.

После этого матча «Вашингтон» с 8 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 6 очками — на 14-й строчке.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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И Г
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Тампа-Бэй

 6 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 6
Алекс Так

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Джейк Эттингер

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