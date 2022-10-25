НХЛ: «Нью-Джерси» — «Вашингтон», «Эдмонтон» — «Питтсбург» и другие матчи 25 октября

25 октября состоятся очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Вашингтон», «Питтсбург» сыграет в гостях с «Эдмонтоном» и другие встречи.

Расписание матчей НХЛ 25 октября

2.00 (мск). «Нью-Джерси» — «Вашингтон»

2.00. «Оттава» — «Даллас»

3.00. «Виннипег» — «Сент-Луис»

3.00. «Эдмонтон» — «Питтсбург»

5.00. «Вегас» — «Торонто»

5.30. «Ванкувер» — «Каролина»

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.