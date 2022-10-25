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НХЛ: «Нью-Джерси» — «Вашингтон», «Эдмонтон» — «Питтсбург» и другие матчи 25 октября

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

25 октября состоятся очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Вашингтон», «Питтсбург» сыграет в гостях с «Эдмонтоном» и другие встречи.

Расписание матчей НХЛ 25 октября

2.00 (мск). «Нью-Джерси» — «Вашингтон»

2.00. «Оттава» — «Даллас»

3.00. «Виннипег» — «Сент-Луис»

3.00. «Эдмонтон» — «Питтсбург»

5.00. «Вегас» — «Торонто»

5.30. «Ванкувер» — «Каролина»

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.

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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 5 4 1 9
2 Филадельфия 6 4 2 8
3 Каролина 5 3 2 7
4 Рейнджерс 6 3 3 7
5 Нью-Джерси 5 3 2 6
6 Вашингтон 6 3 3 6
7 Коламбус 7 3 4 6
8 Айлендерс 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Флорида 6 4 2 9
3 Баффало 5 4 1 8
4 Детройт 5 3 2 8
5 Торонто 6 4 2 8
6 Оттава 5 3 2 6
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 6 3 3 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 5 4 1 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 3 3 0 6
4 Чикаго 5 3 2 6
5 Нэшвилл 7 2 5 5
6 Виннипег 5 2 3 4
7 Миннесота 5 1 4 3
8 Аризона 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 8
2 Вегас 6 4 2 8
3 Сиэтл 7 2 5 6
4 Лос-Анджелес 7 3 4 6
5 Эдмонтон 5 2 3 4
6 Сан-Хосе 8 2 6 4
7 Анахайм 6 1 5 3
8 Ванкувер 6 0 6 2
Результаты / календарь
14.10
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22.10
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24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
25.10 02:00
Нью-Джерси – Вашингтон
 - : -
25.10 02:00
Оттава – Даллас
 - : -
25.10 03:00
Виннипег – Сент-Луис
 - : -
25.10 03:00
Эдмонтон – Питтсбург
 - : -
25.10 05:00
Вегас – Торонто
 - : -
25.10 05:30
Ванкувер – Каролина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 6 12
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 5 10
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 6 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 6
Алекс Так

Алекс Так

Баффало

5 6
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.25
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.65
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