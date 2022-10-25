Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 783-го гола Овечкина. Текущее положение
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».
37-летний россиянин достиг отметки в 783 заброшенные шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.
Список лучших снайперов в истории лиги:
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
2. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
3. Александр Овечкин (Россия) — 783 (1281)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|5
|4
|1
|9
|2
|Филадельфия
|6
|4
|2
|8
|3
|Каролина
|5
|3
|2
|7
|4
|Рейнджерс
|6
|3
|3
|7
|5
|Нью-Джерси
|5
|3
|2
|6
|6
|Вашингтон
|6
|3
|3
|6
|7
|Коламбус
|7
|3
|4
|6
|8
|Айлендерс
|6
|2
|4
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|6
|5
|1
|10
|2
|Флорида
|6
|4
|2
|9
|3
|Баффало
|5
|4
|1
|8
|4
|Детройт
|5
|3
|2
|8
|5
|Торонто
|6
|4
|2
|8
|6
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|7
|Тампа-Бэй
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|6
|3
|3
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|5
|4
|1
|9
|2
|Колорадо
|6
|3
|3
|7
|3
|Сент-Луис
|3
|3
|0
|6
|4
|Чикаго
|5
|3
|2
|6
|5
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|6
|Виннипег
|5
|2
|3
|4
|7
|Миннесота
|5
|1
|4
|3
|8
|Аризона
|5
|1
|4
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|8
|2
|Вегас
|6
|4
|2
|8
|3
|Сиэтл
|7
|2
|5
|6
|4
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|6
|5
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|6
|Сан-Хосе
|8
|2
|6
|4
|7
|Анахайм
|6
|1
|5
|3
|8
|Ванкувер
|6
|0
|6
|2
|25.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|- : -
|25.10
|02:00
|
Оттава – Даллас
|- : -
|25.10
|03:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|- : -
|25.10
|03:00
|
Эдмонтон – Питтсбург
|- : -
|25.10
|05:00
|
Вегас – Торонто
|- : -
|25.10
|05:30
|
Ванкувер – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|6
|12
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|11
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|5
|10
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|6
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|6
|
|
Алекс Так
Баффало
|5
|6
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.25
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.65