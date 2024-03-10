«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

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«Нью-Джерси» и «Каролина» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Нью-Джерси 9 марта и завершилась победой гостей — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Нью-Джерси» — «Каролина» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

За гостей дебютировал российский нападающий Евгений Кузнецов, которого «Харрикейнз» обменяли из «Вашингтона».