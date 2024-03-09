«Каролина» победила «Нью-Джерси» в дебютном матче Кузнецова, Свечников забил в пустые ворота
«Каролина» на выезде обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
Победу «Каролине» принесли голы Мартина Нечаса, Йеспери Котканиеми, россиянина Андрея Свечникова и Теуво Терявяйнена. Двое последних забросили в пустые ворота в концовке.
Шайбы хозяев на счету Нико Хишира и Тимо Майера.
За гостей дебютировал российский нападающий Евгений Кузнецов, которого «Харрикейнз» обменяли из «Вашингтона».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Каролина» — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Голы: Нечас — 20 (бол., Терявяйнен, Ноесен), 12:28 — 0:1. Хишир — 20 (Д. Хьюз), 35:27 — 1:1. Котканиеми — 11 (Фаст, Пеши), 42:50 — 1:2. Свечников — 15 (п.в., Терявяйнен, Шей), 58:49 — 1:3. Майер — 18 (Марино, Д. Хьюз), 59:48 — 2:3. Терявяйнен — 20 (п.в.), 59:52 — 2:4.
Вратари: Доус (58:14 — 58:24, 58:30 — 58:49, 59:03 — 59:06, 59:19 — 59:52) — Кочетков.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 26 (6+7+13) — 27 (10+8+9).
Наши: — - Кузнецов (13.00/3/+1), Орлов (16.33/1/0), Свечников (16.33/2/+1).
9 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|62
|40
|22
|84
|2
|Каролина
|63
|38
|25
|82
|3
|Филадельфия
|64
|33
|31
|74
|4
|Айлендерс
|62
|28
|34
|70
|5
|Вашингтон
|61
|29
|32
|67
|6
|Нью-Джерси
|64
|31
|33
|66
|7
|Питтсбург
|61
|28
|33
|64
|8
|Коламбус
|64
|22
|42
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|64
|43
|21
|90
|2
|Бостон
|65
|37
|28
|89
|3
|Торонто
|63
|36
|27
|80
|4
|Детройт
|63
|33
|30
|72
|5
|Тампа-Бэй
|64
|33
|31
|72
|6
|Баффало
|65
|30
|35
|65
|7
|Монреаль
|63
|24
|39
|58
|8
|Оттава
|61
|25
|36
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|65
|39
|26
|87
|2
|Виннипег
|62
|40
|22
|85
|3
|Колорадо
|65
|40
|25
|85
|4
|Нэшвилл
|65
|37
|28
|77
|5
|Сент-Луис
|63
|32
|31
|67
|6
|Миннесота
|64
|30
|34
|67
|7
|Аризона
|64
|26
|38
|57
|8
|Чикаго
|63
|16
|47
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|65
|41
|24
|89
|2
|Эдмонтон
|62
|38
|24
|79
|3
|Лос-Анджелес
|62
|32
|30
|75
|4
|Вегас
|63
|33
|30
|73
|5
|Калгари
|62
|31
|31
|67
|6
|Сиэтл
|63
|28
|35
|67
|7
|Анахайм
|63
|23
|40
|49
|8
|Сан-Хосе
|62
|15
|47
|37
|10.03
|00:00
|
Флорида – Калгари
|- : -
|10.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|- : -
|10.03
|03:00
|
Сан-Хосе – Оттава
|- : -
|10.03
|03:00
|
Вашингтон – Чикаго
|- : -
|10.03
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|- : -
|10.03
|03:30
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|- : -
|10.03
|06:00
|
Вегас – Детройт
|- : -
|10.03
|06:00
|
Ванкувер – Виннипег
|- : -
|10.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
|10.03
|20:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|- : -
|10.03
|22:30
|
Миннесота – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|65
|111
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|106
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|100
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|62
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|64
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|61
|45
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97