«Каролина» победила «Нью-Джерси» в дебютном матче Кузнецова, Свечников забил в пустые ворота

«Каролина» победила «Нью-Джерси» в дебютном матче Кузнецова

Читать «СЭ» в

«Каролина» на выезде обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Победу «Каролине» принесли голы Мартина Нечаса, Йеспери Котканиеми, россиянина Андрея Свечникова и Теуво Терявяйнена. Двое последних забросили в пустые ворота в концовке.

Шайбы хозяев на счету Нико Хишира и Тимо Майера.

За гостей дебютировал российский нападающий Евгений Кузнецов, которого «Харрикейнз» обменяли из «Вашингтона».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Голы: Нечас — 20 (бол., Терявяйнен, Ноесен), 12:28 — 0:1. Хишир — 20 (Д. Хьюз), 35:27 — 1:1. Котканиеми — 11 (Фаст, Пеши), 42:50 — 1:2. Свечников — 15 (п.в., Терявяйнен, Шей), 58:49 — 1:3. Майер — 18 (Марино, Д. Хьюз), 59:48 — 2:3. Терявяйнен — 20 (п.в.), 59:52 — 2:4.

Вратари: Доус (58:14 — 58:24, 58:30 — 58:49, 59:03 — 59:06, 59:19 — 59:52) — Кочетков.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 26 (6+7+13) — 27 (10+8+9).

Наши: — - Кузнецов (13.00/3/+1), Орлов (16.33/1/0), Свечников (16.33/2/+1).

9 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.