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Сегодня, 00:22

«Коламбус» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Нэшвилл» на выезде обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале SPORTSNET.

«Нэшвилл» занимает шестое место в таблице Западной конференции НХЛ с 77 очками в 65 матчах.

«Коламбус» идет на последней, 16-й строчке «Востока» с 54 очками в 64 играх.

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НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нэшвилл Предаторз
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«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 62 40 22 84
2 Каролина 63 38 25 82
3 Филадельфия 64 33 31 74
4 Айлендерс 62 28 34 70
5 Вашингтон 61 29 32 67
6 Нью-Джерси 64 31 33 66
7 Питтсбург 61 28 33 64
8 Коламбус 64 22 42 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 64 43 21 90
2 Бостон 65 37 28 89
3 Торонто 63 36 27 80
4 Детройт 63 33 30 72
5 Тампа-Бэй 64 33 31 72
6 Баффало 65 30 35 65
7 Монреаль 63 24 39 58
8 Оттава 61 25 36 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 65 39 26 87
2 Виннипег 62 40 22 85
3 Колорадо 65 40 25 85
4 Нэшвилл 65 37 28 77
5 Сент-Луис 63 32 31 67
6 Миннесота 64 30 34 67
7 Аризона 64 26 38 57
8 Чикаго 63 16 47 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 65 41 24 89
2 Эдмонтон 62 38 24 79
3 Лос-Анджелес 62 32 30 75
4 Вегас 63 33 30 73
5 Калгари 62 31 31 67
6 Сиэтл 63 28 35 67
7 Анахайм 63 23 40 49
8 Сан-Хосе 62 15 47 37
Результаты / календарь
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10.03 00:00
Флорида – Калгари
 - : -
10.03 03:00
Тампа-Бэй – Филадельфия
 - : -
10.03 03:00
Сан-Хосе – Оттава
 - : -
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Вашингтон – Чикаго
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Монреаль – Торонто
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Рейнджерс – Сент-Луис
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10.03 06:00
Вегас – Детройт
 - : -
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Ванкувер – Виннипег
 - : -
10.03 06:30
Лос-Анджелес – Даллас
 - : -
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Питтсбург – Эдмонтон
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10.03 22:30
Миннесота – Нэшвилл
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И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 65 111
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 63 106
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 100
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 62 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 64 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 61 45
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

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