«Коламбус» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

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«Нэшвилл» на выезде обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале SPORTSNET.

«Нэшвилл» занимает шестое место в таблице Западной конференции НХЛ с 77 очками в 65 матчах.

«Коламбус» идет на последней, 16-й строчке «Востока» с 54 очками в 64 играх.