«Баффало» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Баффало» и «Эдмонтон» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Баффало 9 марта и завершилась победой хозяев — 3:2 Б.

Видео лучших моментов матча «Баффало» — «Эдмонтон» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Баффало» (65 очков) прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на 12-е место в Восточной конференции НХЛ. «Эдмонтон» (79) идет пятым на «Западе».