NY Post: НХЛ не будет расследовать дело против Панарина без достоверных доказательств
Журналист New York Post Ларри Брукс заявил, что НХЛ не намерена без достоверных доказательств расследовать дело против нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина об избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.
«НХЛ не начала независимое расследование по поводу обвинений в адрес Панарина и не собирается этого делать, не получив достоверных доказательств того, что инцидент действительно произошел», — написал Брукс в своей колонке.
22 февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил нападающего «Рейнджерс» в нападении на девушку 10 лет назад после матча в Риге против местного «Динамо». По словам тренера, в 2011 году, после поражения от рижского «Динамо» (0:2), игроки «Витязя», среди которых был Панарин и легионеры подмосковного клуба, отправились в бар, где Артемий ударил девушку.
Бывшие игроки «Витязя» Кип Бреннан и Джон Мирасти заявили, что сомневаются в виновности Панарина.
Дополнительная информация:
https://nypost.com/2021/02/23/key-questions-regarding-rangers-artemi-panarin-situation/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю