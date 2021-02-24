«Эдмонтон» одержал волевую победу над «Ванкувером», проигрывая 0:3 по ходу матча

«Эдмонтон» 24 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде победил «Ванкувер» (4:3). По ходу первого периода гости проигрывали 0:3, однако сумели вернуться в игру и вырвать победу.

Три результативные передачи в свой актив записал немецкий форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль, дубль оформил его партнер по команде и сборной Доминик Кахун.

После этой победы «Эдмонтон» остался вторым в Северном дивизионе, «Ванкувер» — шестым.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:4 (3:1, 0:0, 0:3)

Голы: Хорват — 9 (Шмидт, Петтерссон), 1:06 — 1:0. Майерс — 3, 8:06 — 2:0. Петтерссон — 8 (Миллер, Бенн), 15:17 — 3:0. Кахун — 3 (Бэрри, Драйзайтль), 18:43 — 3:1. Кахун — 4 (Драйзайтль, Ямамото), 40:55 — 3:2. Макдэвид — 13 (бол., Драйзайтль, Чейссон), 44:23 — 3:3. Эннис — 2 (Хайра, Ларссон), 53:25 — 3:4.

Вратари: Демко (58:28) — Смит.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 33 (11+9+13) — 29 (9+10+10).

24 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.