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Джон Мирасти об истории с Панариным: «Не думаю, что Артемий мог ударить девушку. Он был тощим»

07:42
Бывший игрок «Витязя» Джон Мирасти. Фото "СЭ"
Бывший игрок «Витязя» Джон Мирасти. Фото "СЭ"
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Бывший игрок «Витязя» Джон Мирасти удивлен заявлениями Андрея Назарова о нападающем Артемии Панарине во время выступления за подольский клуб.

2011 год. Главный тренер &laquo;Витязя&raquo; Андрей Назаров (справа) и&nbsp;Артемий Панарин (№72).«Я тебя породил, я тебя и убью». Назаров был крестным отцом звездной карьеры Панарина, а теперь может ее уничтожить

22 февраля тренер обвинил нападающего «Рейнджерс» в нападении на девушку 10 лет назад после матча «Витязя».

«Он был отличным пацаном, могу сказать о нем только хорошее. Поэтому, когда я услышал об этой истории, то подумал: «Это не похоже на него». Я почти уверен, что знал бы о чем-то подобном, будучи одним из ветеранов команды», — цитирует New York Post слова Мирасти.

Бывший хоккеист не понимает, почему экс-тренер клуба решил заговорить об этой истории спустя столько времени:

«Никогда не слышал ни о чем подобном, я был потрясен. Я не могу утверждать, что этого не было. Но почему об этом говорят только спустя 10 лет?»

«Я не думаю, что Панарин мог ударить девушку. Он был тощим и просто много улыбался. Он заставлял людей смеяться и был чертовски хорошим хоккеистом», — отметил Мирасти.

23 февраля Назаров объяснил, почему решил рассказать об этой истории с хоккеистом «Рейнджерс» только спустя 10 лет.

По словам тренера, в 2011 году, после поражения от рижского «Динамо» (0:2), игроки «Витязя», среди которых был Панарин и легионеры подмосковного клуба, отправились в бар, где Артемий ударил девушку.

Дополнительная информация:

https://nypost.com/2021/02/23/artemi-panarin-assault-allegations-dont-add-up-ex-teammates/

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