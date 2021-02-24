Бывший игрок «Витязя» Бреннан не слышал об инциденте с Панариным в 2011 году

Бывший нападающий «Витязя» Кип Бреннан высказался о словах тренера Андрея Назарова про причастность Артемия Панарина к избиению девушки в 2011 году после матча в Латвии.

«Я не знал о таком и не слышал, чтобы подобное происходило. Он был отличным парнем, веселился в раздевалке. Артемий всегда работал над своим английским с парнями из Северной Америки. Он был очень талантливым молодым игроком», — цитирует New York Post слова Бреннана.

22 февраля тренер обвинил нападающего «Рейнджерс» в нападении на девушку 10 лет назад после матча «Витязя». Якобы инцидент произошел после поражения от рижского «Динамо» (0:2). Игроки подмосковной команды, среди которых был Панарин и легионеры, отправились в бар, где Артемий ударил девушку.

23 февраля Назаров объяснил, почему решил рассказать об этой истории с хоккеистом «Рейнджерс» только спустя 10 лет.

«Я тебя породил, я тебя и убью». Назаров был крестным отцом звездной карьеры Панарина, а теперь может ее уничтожить