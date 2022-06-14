Российский новичок «Колорадо» Журавлев: «Говорят, к русским нормально относятся. Но зависит от штата»

Защитник Даниил Журавлев, подписавший контракт новичка с «Колорадо», рассказал в интервью «СЭ» о бытовой стороне переезда.

— У тебя ведь скоро должен родиться ребенок. Как будете обустраиваться?

— Да, жена должна родить в конце июля — начале августа. Изначально вообще хотели улететь до 15 июня, но перенесли на конец августа. Нам нашли уже квартиру.

— Так в Колорадо клубы и НХЛ, и АХЛ базируются — это же большой плюс.

— Да. Обычно те, кто играют в АХЛ, живет в Денвере, а до арены ехать минут 40 на машине.

— Узнавал у ребят, которые играют за океаном, об отношении к русским в США?

— Говорят, что нормально относятся. Но зависит от штата.