Новичок «Колорадо» Журавлев: «Макар — лучший защитник мира»

Защитник «Колорадо» Даниил Журавлев поделился в интервью «СЭ» мнением о лучших игроках обороны в мире на данный момент.

— В системе «Эвеланш» умеют работать с защитниками — много молодых игроков обороны закрепилось за последние сезоны.

— Да, я смотрю на Макара — это лучший защитник мира прямо сейчас. Ему всего 24 года, а быть в таком возрасте лучшим — это дорогого стоит. Конечно, он был в порядке до этого, но со временем его развили до нынешнего уровня.

— А что в его игре больше всего импонирует?

— То, как он работает на синей линии. Дай мне шайбу — я так не смогу сделать. Нужно много тренироваться, чтобы настолько уверенно и качественно играть на синей линии. У Макара идеальное катание — очень быстрое. Игру читает.

— А Роман Йоси из «Нэшвилла»?

— Он хорош, но у него все-таки есть перекос в сторону атаки. А Макар и в обороне силен.

В нынешнем сезоне 23-летний Кэйл Макар набрал 86 (28+58) очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также записал на свой счет 22 (5+17) балла в 14 играх плей-офф.