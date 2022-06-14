«Я сказал Сакику, что приеду. И через два дня они обменяли защитника». Интервью российского новичка «Колорадо»

Даниил Журавлев — об отъезде в НХЛ.

22-летний защитник Даниил Журавлев удивил многих, подписав двухлетний контракт новичка с «Колорадо» — клубом, который вышел в финал Кубка Стэнли. Но в интервью «СЭ» перспективный хоккеист рассказал о том, что клуб НХЛ не раз приглашал Журавлева к себе. Не удивляйтесь, если Даниил уже на старте сезона дебютирует в лиге: «Эвеланш», как любой успешной команде, предстоит потерять несколько важных игроков из-за повысившихся запросов. И это отличный шанс для Журавлева.

Два года точно отыграю за «Колорадо»

— Какие планы на ближайшее время?

— Буду готовиться в Москве у Павла Маркидана. Ну и ждать, когда мне скажут, в какой день надо лететь в Узбекистан за визой.

— Почему ты все-таки решил уехать в «Колорадо»?

— А когда, если не сейчас? Со мной из клуба постоянно были на связи, даже Джо Сакик (генеральный менеджер клуба. — Прим. «СЭ») звонил пару раз. Хочется поехать за мечтой. Не питаю надежд, что сразу заиграю в НХЛ. Думаю, что год-два придется поиграть в АХЛ — это будет полезно, чтобы привыкнуть к североамериканскому хоккею. Уехать и вернуться через полгода — это не про меня. Буду там работать, пробиваться.

— То есть ты не готовишь для себя запасного пути?

— Нет. Я подписал контракт с «Колорадо» на два года и точно отыграю их в системе клуба.

— Так права в итоге в КХЛ остались у «Ак Барса»?

— Да, права у них.

— А ты понял, как 1 мая оказался в статусе неограниченно свободного агента?

— Возможно, из-за того, что мне предлагали контракт, но была только устная договоренность. В электронном виде подписано ничего не было.

Даниил Журавлев. ХК «Ак Барс»

— Смотришь матчи «Колорадо» в Кубке Стэнли?

— Хайлайты — да.

— Защитники смотрятся очень прилично. В течение какого времени ты собираешься вытеснить их из состава?

— Я хочу приехать в тренировочный лагерь и прочувствовать все на себе. Может быть, там нужно в семь раз больше работать? Все зависит от меня. Если не получится пробиться в НХЛ в первый сезон, то буду стараться сделать это во втором.

— У тебя ведь скоро должен родиться ребенок. Как будете обустраиваться?

— Да, жена должна родить в конце июля — начале августа. Изначально вообще хотели улететь до 15 июня, но перенесли на конец августа. Нам нашли уже квартиру.

— Так в Колорадо клубы и НХЛ, и АХЛ базируются — это же большой плюс.

— Да. Обычно те, кто играют в АХЛ, живут в Денвере, а до арены ехать минут 40 на машине.

— Узнавал у ребят, которые играют за океаном, об отношении к русским в США?

— Говорят, что нормально относятся. Но зависит от штата.

Макар — лучший защитник мира

— Ты не самый силовой и габаритный хоккеист. Насколько для тебя будет сложно адаптироваться к североамериканской игре?

— Буду развиваться в этом плане. Надеюсь, тренеры в «Колорадо» помогут мне, научат тонкостям, как подкатываться к нападающим.

— В системе «Эвеланш» умеют работать с защитниками — много молодых игроков обороны закрепилось за последние сезоны.

— Да, я смотрю на Макара — это лучший защитник мира прямо сейчас. Ему всего 24 года, а быть в таком возрасте лучшим — это дорогого стоит. Конечно, он был в порядке до этого, но со временем его развили до нынешнего уровня.

— А что в его игре больше всего импонирует?

— То, как он работает на синей линии. Дай мне шайбу — я так не смогу сделать. Нужно много тренироваться, чтобы настолько уверенно и качественно играть на синей линии. У Макара идеальное катание — очень быстрое. Игру читает.

— А Роман Йоси из «Нэшвилла»?

— Он хорош, но у него все-таки есть перекос в сторону атаки. А Макар и в обороне силен.

— Тренер защитников «Ак Барса» Павел Зубов говорил, что ты чересчур трудолюбив.

— Мы занимаемся хоккеем, находимся в движении, а когда две недели ничего не делаешь, то хочется уже себя нагрузить. Позаниматься, массу набрать.

— Сколько набрал с первого сезона в «Ак Барсе»?

— Наверное, килограммов 7-8. Добавил именно в мышечной массе.

— Со временем ты начал больше внимания уделять обороне, казалось, что раньше чаще подключался вперед.

— Тренеры вели меня к тому, что надо играть и в атаке, и в обороне. И тогда ты будешь играть каждый матч. У меня были матчи, когда я мог сыграть очень плохо в обороне, — тогда меня на одну-две встречи убирали из состава. Чтобы я понял, что делаю неправильно. И я заметил, что в этом сезоне именно в обороне стал действовать аккуратнее — когда лучше откатиться, не лезть вперед.

— «Ак Барс» мощно усилился в межсезонье. Не обидно, что уходишь?

— Нет, у меня же была возможность выбора. И мне говорили, кто может пополнить команду. Я сделал осознанный выбор.

— Какую роль в твоем развитии сыграл тренерский штаб Дмитрия Квартальнова?

— Самую главную роль. Если бы был другой тренер, я мог бы и не заиграть. Три года назад я весил 73-74 килограмма, был очень худым — кто бы меня поставил? Поэтому могу сказать тренерам только спасибо за то, что верили в меня.

— Что было самым сложным, когда ты только пришел в КХЛ? Против кого было тяжелее всего играть?

— Думаю, любой защитник назовет Хартикайнена. Толкать его бесполезно, лучше просто ездить рядом с ним и пытаться клюшкой сыграть. Просто силы тратишь, и все. Против Михаила Григоренко из ЦСКА тоже играть очень тяжело.

— Против тонких игроков вроде Шипачева проще играть?

— С ними трудно играть в меньшинстве. Мы играли очень активно, а когда соперник неординарно мыслит, то может обмануть. Шипачев — небыстрый, но очень техничный, и все его передачи проходят.

— Из звезд НХЛ кто кажется самым ярким?

— Мне нравится Маккиннон. Саша Романов из «Монреаля» выделяет Макдэвида: он и бежит, и бросает, и отдает. Суперигрок.

— Кстати, Романов — отличный пример молодого защитника, который сразу заиграл в НХЛ. Удивился, когда он так быстро закрепился?

— Нет, его же ждали там. Говорили, что все будет зависеть от него, — он приехал и все доказал. Плюс «Монреаль» тогда был не очень силен.

Никто не обещал, что буду сразу играть в НХЛ

— Выпуск «Ак Барса» 2000 года рождения считался одним из лучших за всю историю школы. Но ни одного игрока оттуда в главной команде сейчас нет.

— Мне кажется, это, наоборот, хороший знак. Мы же уехали не просто куда-то, а в лучшую лигу мира. Может быть, обида и есть, но скорее это повод для гордости.

— Насколько невыгодно будет играть в АХЛ? Все-таки в Казани мог рассчитывать на неплохой контракт.

— Да, но надо же выходить из зоны комфорта. Если хорошо работать, то могут и поднять зарплату. Никто мне не обещал того, что я приеду и буду играть сразу в главной команде.

— А что говорил лично Сакик?

— Он больше объяснял, почему они хотят меня видеть. Сказал, что у многих игроков основного состава заканчиваются контракты после этого сезона, чтобы их оставить, понадобится много денег. А значит, им нужны игроки с небольшими контрактами, новички вроде меня. Незадолго до дедлайна в НХЛ я сказал Сакику, что приеду. И через пару дней они обменяли молодого защитника в другой клуб (21 марта «Колорадо» обменял канадского защитника Джастина Бэррона в «Монреаль». — Прим. «СЭ»).

— Два года подряд «Ак Барс» вылетал от «Авангарда». В чем причина?

— Они все шайбы ловили на себя, самоотверженность была бешеной. А нам залетало от синей линии, как в шестой игре например. Игра «Авангарда» была простой: забросил — побежал. Нам не хватило какой-то изюминки в атаке. Наверное, стоило сыграть хладнокровнее.

Даниил Журавлев. ХК «Ак Барс»

— Даже то, что Покка и Каски уехали после второго матча, вам не помогло.

— У «Авангарда» была определенная система. Например, если они выигрывали вбрасывание в своей зоне, то они выходили либо через ближний борт, либо защитник отдавал пас другому защитнику, тот выезжал из-за ворот и отдавал пас с отскоком от борта, чтобы сложнее было прервать. Ну а Найт выигрывал почти все вбрасывания — пожалуй, это лучший центрфорвард в лиге.

— Приехавший в «Ак Барс» по ходу сезона защитник Демерс сыграл более 700 матчей в НХЛ. Чему научился у него?

— Честно говоря, ничему. Может быть, они просто слишком мало времени с нами провели. Демерс реально ничего лишнего не делал: у него шайба на клюшке — он сразу отдает на пас. Вот у Кэмпфера — да. Сразу было видно, что он хорош в атаке. Достаточно посмотреть, как он включает ноги, когда выбегает из-за ворот с шайбой. Есть атакующая «чуйка»: когда отдать, когда — бросить. Он специально разворачивается при передаче так, чтобы шайбу пришла ему на удобный хват.

— В плей-офф ты начал играть в большинстве.

— Да, во время Олимпиады, когда все уехали, меня начали ставить. На контрольном турнире в Казани поиграл в большинстве.

— Во втором матче «Ак Барс» дважды пропустил в большинстве. Ты думаешь о том, что можешь обрезаться, или готов рисковать?

— Думаю, наверное, скорее сделаю обычную передачу, чем рискованный пас на пустые ворота. Нас же все равно больше на одного — зачем рисковать? И стараюсь понапрасну не бросать.