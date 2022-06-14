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Сегодня, 13:30

«Я сказал Сакику, что приеду. И через два дня они обменяли защитника». Интервью российского новичка «Колорадо»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Даниил Журавлев.
Фото ХК «Ак Барс»
Даниил Журавлев.
Фото ХК «Ак Барс»
Даниил Журавлев.
Фото ХК «Ак Барс»
1/3
Даниил Журавлев — об отъезде в НХЛ.

22-летний защитник Даниил Журавлев удивил многих, подписав двухлетний контракт новичка с «Колорадо» — клубом, который вышел в финал Кубка Стэнли. Но в интервью «СЭ» перспективный хоккеист рассказал о том, что клуб НХЛ не раз приглашал Журавлева к себе. Не удивляйтесь, если Даниил уже на старте сезона дебютирует в лиге: «Эвеланш», как любой успешной команде, предстоит потерять несколько важных игроков из-за повысившихся запросов. И это отличный шанс для Журавлева.

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Два года точно отыграю за «Колорадо»

— Какие планы на ближайшее время?

— Буду готовиться в Москве у Павла Маркидана. Ну и ждать, когда мне скажут, в какой день надо лететь в Узбекистан за визой.

— Почему ты все-таки решил уехать в «Колорадо»?

— А когда, если не сейчас? Со мной из клуба постоянно были на связи, даже Джо Сакик (генеральный менеджер клуба. — Прим. «СЭ») звонил пару раз. Хочется поехать за мечтой. Не питаю надежд, что сразу заиграю в НХЛ. Думаю, что год-два придется поиграть в АХЛ — это будет полезно, чтобы привыкнуть к североамериканскому хоккею. Уехать и вернуться через полгода — это не про меня. Буду там работать, пробиваться.

— То есть ты не готовишь для себя запасного пути?

— Нет. Я подписал контракт с «Колорадо» на два года и точно отыграю их в системе клуба.

— Так права в итоге в КХЛ остались у «Ак Барса»?

— Да, права у них.

— А ты понял, как 1 мая оказался в статусе неограниченно свободного агента?

— Возможно, из-за того, что мне предлагали контракт, но была только устная договоренность. В электронном виде подписано ничего не было.

Даниил Журавлев. Фото ХК «Ак Барс»
Даниил Журавлев.
ХК «Ак Барс»

— Смотришь матчи «Колорадо» в Кубке Стэнли?

— Хайлайты — да.

— Защитники смотрятся очень прилично. В течение какого времени ты собираешься вытеснить их из состава?

— Я хочу приехать в тренировочный лагерь и прочувствовать все на себе. Может быть, там нужно в семь раз больше работать? Все зависит от меня. Если не получится пробиться в НХЛ в первый сезон, то буду стараться сделать это во втором.

— У тебя ведь скоро должен родиться ребенок. Как будете обустраиваться?

— Да, жена должна родить в конце июля — начале августа. Изначально вообще хотели улететь до 15 июня, но перенесли на конец августа. Нам нашли уже квартиру.

— Так в Колорадо клубы и НХЛ, и АХЛ базируются — это же большой плюс.

— Да. Обычно те, кто играют в АХЛ, живут в Денвере, а до арены ехать минут 40 на машине.

— Узнавал у ребят, которые играют за океаном, об отношении к русским в США?

— Говорят, что нормально относятся. Но зависит от штата.

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Макар — лучший защитник мира

— Ты не самый силовой и габаритный хоккеист. Насколько для тебя будет сложно адаптироваться к североамериканской игре?

— Буду развиваться в этом плане. Надеюсь, тренеры в «Колорадо» помогут мне, научат тонкостям, как подкатываться к нападающим.

— В системе «Эвеланш» умеют работать с защитниками — много молодых игроков обороны закрепилось за последние сезоны.

— Да, я смотрю на Макара — это лучший защитник мира прямо сейчас. Ему всего 24 года, а быть в таком возрасте лучшим — это дорогого стоит. Конечно, он был в порядке до этого, но со временем его развили до нынешнего уровня.

— А что в его игре больше всего импонирует?

— То, как он работает на синей линии. Дай мне шайбу — я так не смогу сделать. Нужно много тренироваться, чтобы настолько уверенно и качественно играть на синей линии. У Макара идеальное катание — очень быстрое. Игру читает.

— А Роман Йоси из «Нэшвилла»?

— Он хорош, но у него все-таки есть перекос в сторону атаки. А Макар и в обороне силен.

— Тренер защитников «Ак Барса» Павел Зубов говорил, что ты чересчур трудолюбив.

— Мы занимаемся хоккеем, находимся в движении, а когда две недели ничего не делаешь, то хочется уже себя нагрузить. Позаниматься, массу набрать.

— Сколько набрал с первого сезона в «Ак Барсе»?

— Наверное, килограммов 7-8. Добавил именно в мышечной массе.

— Со временем ты начал больше внимания уделять обороне, казалось, что раньше чаще подключался вперед.

— Тренеры вели меня к тому, что надо играть и в атаке, и в обороне. И тогда ты будешь играть каждый матч. У меня были матчи, когда я мог сыграть очень плохо в обороне, — тогда меня на одну-две встречи убирали из состава. Чтобы я понял, что делаю неправильно. И я заметил, что в этом сезоне именно в обороне стал действовать аккуратнее — когда лучше откатиться, не лезть вперед.

— «Ак Барс» мощно усилился в межсезонье. Не обидно, что уходишь?

— Нет, у меня же была возможность выбора. И мне говорили, кто может пополнить команду. Я сделал осознанный выбор.

— Какую роль в твоем развитии сыграл тренерский штаб Дмитрия Квартальнова?

— Самую главную роль. Если бы был другой тренер, я мог бы и не заиграть. Три года назад я весил 73-74 килограмма, был очень худым — кто бы меня поставил? Поэтому могу сказать тренерам только спасибо за то, что верили в меня.

— Что было самым сложным, когда ты только пришел в КХЛ? Против кого было тяжелее всего играть?

— Думаю, любой защитник назовет Хартикайнена. Толкать его бесполезно, лучше просто ездить рядом с ним и пытаться клюшкой сыграть. Просто силы тратишь, и все. Против Михаила Григоренко из ЦСКА тоже играть очень тяжело.

— Против тонких игроков вроде Шипачева проще играть?

— С ними трудно играть в меньшинстве. Мы играли очень активно, а когда соперник неординарно мыслит, то может обмануть. Шипачев — небыстрый, но очень техничный, и все его передачи проходят.

— Из звезд НХЛ кто кажется самым ярким?

— Мне нравится Маккиннон. Саша Романов из «Монреаля» выделяет Макдэвида: он и бежит, и бросает, и отдает. Суперигрок.

— Кстати, Романов — отличный пример молодого защитника, который сразу заиграл в НХЛ. Удивился, когда он так быстро закрепился?

— Нет, его же ждали там. Говорили, что все будет зависеть от него, — он приехал и все доказал. Плюс «Монреаль» тогда был не очень силен.

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Никто не обещал, что буду сразу играть в НХЛ

— Выпуск «Ак Барса» 2000 года рождения считался одним из лучших за всю историю школы. Но ни одного игрока оттуда в главной команде сейчас нет.

— Мне кажется, это, наоборот, хороший знак. Мы же уехали не просто куда-то, а в лучшую лигу мира. Может быть, обида и есть, но скорее это повод для гордости.

— Насколько невыгодно будет играть в АХЛ? Все-таки в Казани мог рассчитывать на неплохой контракт.

— Да, но надо же выходить из зоны комфорта. Если хорошо работать, то могут и поднять зарплату. Никто мне не обещал того, что я приеду и буду играть сразу в главной команде.

— А что говорил лично Сакик?

— Он больше объяснял, почему они хотят меня видеть. Сказал, что у многих игроков основного состава заканчиваются контракты после этого сезона, чтобы их оставить, понадобится много денег. А значит, им нужны игроки с небольшими контрактами, новички вроде меня. Незадолго до дедлайна в НХЛ я сказал Сакику, что приеду. И через пару дней они обменяли молодого защитника в другой клуб (21 марта «Колорадо» обменял канадского защитника Джастина Бэррона в «Монреаль». — Прим. «СЭ»).

— Два года подряд «Ак Барс» вылетал от «Авангарда». В чем причина?

— Они все шайбы ловили на себя, самоотверженность была бешеной. А нам залетало от синей линии, как в шестой игре например. Игра «Авангарда» была простой: забросил — побежал. Нам не хватило какой-то изюминки в атаке. Наверное, стоило сыграть хладнокровнее.

Даниил Журавлев. Фото ХК «Ак Барс»
Даниил Журавлев.
ХК «Ак Барс»

— Даже то, что Покка и Каски уехали после второго матча, вам не помогло.

— У «Авангарда» была определенная система. Например, если они выигрывали вбрасывание в своей зоне, то они выходили либо через ближний борт, либо защитник отдавал пас другому защитнику, тот выезжал из-за ворот и отдавал пас с отскоком от борта, чтобы сложнее было прервать. Ну а Найт выигрывал почти все вбрасывания — пожалуй, это лучший центрфорвард в лиге.

— Приехавший в «Ак Барс» по ходу сезона защитник Демерс сыграл более 700 матчей в НХЛ. Чему научился у него?

— Честно говоря, ничему. Может быть, они просто слишком мало времени с нами провели. Демерс реально ничего лишнего не делал: у него шайба на клюшке — он сразу отдает на пас. Вот у Кэмпфера — да. Сразу было видно, что он хорош в атаке. Достаточно посмотреть, как он включает ноги, когда выбегает из-за ворот с шайбой. Есть атакующая «чуйка»: когда отдать, когда — бросить. Он специально разворачивается при передаче так, чтобы шайбу пришла ему на удобный хват.

— В плей-офф ты начал играть в большинстве.

— Да, во время Олимпиады, когда все уехали, меня начали ставить. На контрольном турнире в Казани поиграл в большинстве.

— Во втором матче «Ак Барс» дважды пропустил в большинстве. Ты думаешь о том, что можешь обрезаться, или готов рисковать?

— Думаю, наверное, скорее сделаю обычную передачу, чем рискованный пас на пустые ворота. Нас же все равно больше на одного — зачем рисковать? И стараюсь понапрасну не бросать.

Хоккей
НХЛ
ХК Ак Барс
ХК Колорадо Эвеланш
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
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5. Каролина - Бостон
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6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
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4 - 3
Результаты / календарь
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16.06 03:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 20 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 14 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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