«Я сказал Сакику, что приеду. И через два дня они обменяли защитника». Интервью российского новичка «Колорадо»
22-летний защитник Даниил Журавлев удивил многих, подписав двухлетний контракт новичка с «Колорадо» — клубом, который вышел в финал Кубка Стэнли. Но в интервью «СЭ» перспективный хоккеист рассказал о том, что клуб НХЛ не раз приглашал Журавлева к себе. Не удивляйтесь, если Даниил уже на старте сезона дебютирует в лиге: «Эвеланш», как любой успешной команде, предстоит потерять несколько важных игроков из-за повысившихся запросов. И это отличный шанс для Журавлева.
Два года точно отыграю за «Колорадо»
— Какие планы на ближайшее время?
— Буду готовиться в Москве у Павла Маркидана. Ну и ждать, когда мне скажут, в какой день надо лететь в Узбекистан за визой.
— Почему ты все-таки решил уехать в «Колорадо»?
— А когда, если не сейчас? Со мной из клуба постоянно были на связи, даже Джо Сакик (генеральный менеджер клуба. — Прим. «СЭ») звонил пару раз. Хочется поехать за мечтой. Не питаю надежд, что сразу заиграю в НХЛ. Думаю, что год-два придется поиграть в АХЛ — это будет полезно, чтобы привыкнуть к североамериканскому хоккею. Уехать и вернуться через полгода — это не про меня. Буду там работать, пробиваться.
— То есть ты не готовишь для себя запасного пути?
— Нет. Я подписал контракт с «Колорадо» на два года и точно отыграю их в системе клуба.
— Так права в итоге в КХЛ остались у «Ак Барса»?
— Да, права у них.
— А ты понял, как 1 мая оказался в статусе неограниченно свободного агента?
— Возможно, из-за того, что мне предлагали контракт, но была только устная договоренность. В электронном виде подписано ничего не было.
— Смотришь матчи «Колорадо» в Кубке Стэнли?
— Хайлайты — да.
— Защитники смотрятся очень прилично. В течение какого времени ты собираешься вытеснить их из состава?
— Я хочу приехать в тренировочный лагерь и прочувствовать все на себе. Может быть, там нужно в семь раз больше работать? Все зависит от меня. Если не получится пробиться в НХЛ в первый сезон, то буду стараться сделать это во втором.
— У тебя ведь скоро должен родиться ребенок. Как будете обустраиваться?
— Да, жена должна родить в конце июля — начале августа. Изначально вообще хотели улететь до 15 июня, но перенесли на конец августа. Нам нашли уже квартиру.
— Так в Колорадо клубы и НХЛ, и АХЛ базируются — это же большой плюс.
— Да. Обычно те, кто играют в АХЛ, живут в Денвере, а до арены ехать минут 40 на машине.
— Узнавал у ребят, которые играют за океаном, об отношении к русским в США?
— Говорят, что нормально относятся. Но зависит от штата.
Макар — лучший защитник мира
— Ты не самый силовой и габаритный хоккеист. Насколько для тебя будет сложно адаптироваться к североамериканской игре?
— Буду развиваться в этом плане. Надеюсь, тренеры в «Колорадо» помогут мне, научат тонкостям, как подкатываться к нападающим.
— В системе «Эвеланш» умеют работать с защитниками — много молодых игроков обороны закрепилось за последние сезоны.
— Да, я смотрю на Макара — это лучший защитник мира прямо сейчас. Ему всего 24 года, а быть в таком возрасте лучшим — это дорогого стоит. Конечно, он был в порядке до этого, но со временем его развили до нынешнего уровня.
— А что в его игре больше всего импонирует?
— То, как он работает на синей линии. Дай мне шайбу — я так не смогу сделать. Нужно много тренироваться, чтобы настолько уверенно и качественно играть на синей линии. У Макара идеальное катание — очень быстрое. Игру читает.
— А Роман Йоси из «Нэшвилла»?
— Он хорош, но у него все-таки есть перекос в сторону атаки. А Макар и в обороне силен.
— Тренер защитников «Ак Барса» Павел Зубов говорил, что ты чересчур трудолюбив.
— Мы занимаемся хоккеем, находимся в движении, а когда две недели ничего не делаешь, то хочется уже себя нагрузить. Позаниматься, массу набрать.
— Сколько набрал с первого сезона в «Ак Барсе»?
— Наверное, килограммов 7-8. Добавил именно в мышечной массе.
— Со временем ты начал больше внимания уделять обороне, казалось, что раньше чаще подключался вперед.
— Тренеры вели меня к тому, что надо играть и в атаке, и в обороне. И тогда ты будешь играть каждый матч. У меня были матчи, когда я мог сыграть очень плохо в обороне, — тогда меня на одну-две встречи убирали из состава. Чтобы я понял, что делаю неправильно. И я заметил, что в этом сезоне именно в обороне стал действовать аккуратнее — когда лучше откатиться, не лезть вперед.
— «Ак Барс» мощно усилился в межсезонье. Не обидно, что уходишь?
— Нет, у меня же была возможность выбора. И мне говорили, кто может пополнить команду. Я сделал осознанный выбор.
— Какую роль в твоем развитии сыграл тренерский штаб Дмитрия Квартальнова?
— Самую главную роль. Если бы был другой тренер, я мог бы и не заиграть. Три года назад я весил 73-74 килограмма, был очень худым — кто бы меня поставил? Поэтому могу сказать тренерам только спасибо за то, что верили в меня.
— Что было самым сложным, когда ты только пришел в КХЛ? Против кого было тяжелее всего играть?
— Думаю, любой защитник назовет Хартикайнена. Толкать его бесполезно, лучше просто ездить рядом с ним и пытаться клюшкой сыграть. Просто силы тратишь, и все. Против Михаила Григоренко из ЦСКА тоже играть очень тяжело.
— Против тонких игроков вроде Шипачева проще играть?
— С ними трудно играть в меньшинстве. Мы играли очень активно, а когда соперник неординарно мыслит, то может обмануть. Шипачев — небыстрый, но очень техничный, и все его передачи проходят.
— Из звезд НХЛ кто кажется самым ярким?
— Мне нравится Маккиннон. Саша Романов из «Монреаля» выделяет Макдэвида: он и бежит, и бросает, и отдает. Суперигрок.
— Кстати, Романов — отличный пример молодого защитника, который сразу заиграл в НХЛ. Удивился, когда он так быстро закрепился?
— Нет, его же ждали там. Говорили, что все будет зависеть от него, — он приехал и все доказал. Плюс «Монреаль» тогда был не очень силен.
Никто не обещал, что буду сразу играть в НХЛ
— Выпуск «Ак Барса» 2000 года рождения считался одним из лучших за всю историю школы. Но ни одного игрока оттуда в главной команде сейчас нет.
— Мне кажется, это, наоборот, хороший знак. Мы же уехали не просто куда-то, а в лучшую лигу мира. Может быть, обида и есть, но скорее это повод для гордости.
— Насколько невыгодно будет играть в АХЛ? Все-таки в Казани мог рассчитывать на неплохой контракт.
— Да, но надо же выходить из зоны комфорта. Если хорошо работать, то могут и поднять зарплату. Никто мне не обещал того, что я приеду и буду играть сразу в главной команде.
— А что говорил лично Сакик?
— Он больше объяснял, почему они хотят меня видеть. Сказал, что у многих игроков основного состава заканчиваются контракты после этого сезона, чтобы их оставить, понадобится много денег. А значит, им нужны игроки с небольшими контрактами, новички вроде меня. Незадолго до дедлайна в НХЛ я сказал Сакику, что приеду. И через пару дней они обменяли молодого защитника в другой клуб (21 марта «Колорадо» обменял канадского защитника Джастина Бэррона в «Монреаль». — Прим. «СЭ»).
— Два года подряд «Ак Барс» вылетал от «Авангарда». В чем причина?
— Они все шайбы ловили на себя, самоотверженность была бешеной. А нам залетало от синей линии, как в шестой игре например. Игра «Авангарда» была простой: забросил — побежал. Нам не хватило какой-то изюминки в атаке. Наверное, стоило сыграть хладнокровнее.
— Даже то, что Покка и Каски уехали после второго матча, вам не помогло.
— У «Авангарда» была определенная система. Например, если они выигрывали вбрасывание в своей зоне, то они выходили либо через ближний борт, либо защитник отдавал пас другому защитнику, тот выезжал из-за ворот и отдавал пас с отскоком от борта, чтобы сложнее было прервать. Ну а Найт выигрывал почти все вбрасывания — пожалуй, это лучший центрфорвард в лиге.
— Приехавший в «Ак Барс» по ходу сезона защитник Демерс сыграл более 700 матчей в НХЛ. Чему научился у него?
— Честно говоря, ничему. Может быть, они просто слишком мало времени с нами провели. Демерс реально ничего лишнего не делал: у него шайба на клюшке — он сразу отдает на пас. Вот у Кэмпфера — да. Сразу было видно, что он хорош в атаке. Достаточно посмотреть, как он включает ноги, когда выбегает из-за ворот с шайбой. Есть атакующая «чуйка»: когда отдать, когда — бросить. Он специально разворачивается при передаче так, чтобы шайбу пришла ему на удобный хват.
— В плей-офф ты начал играть в большинстве.
— Да, во время Олимпиады, когда все уехали, меня начали ставить. На контрольном турнире в Казани поиграл в большинстве.
— Во втором матче «Ак Барс» дважды пропустил в большинстве. Ты думаешь о том, что можешь обрезаться, или готов рисковать?
— Думаю, наверное, скорее сделаю обычную передачу, чем рискованный пас на пустые ворота. Нас же все равно больше на одного — зачем рисковать? И стараюсь понапрасну не бросать.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|16.06
|03:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|20
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|16
|11
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|14
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72