Николишин считает, что Юров и Мирошниченко выбраны ниже своих возможностей на драфте НХЛ

Чемпион мира Андрей Николишин считает, что россияне Данила Юров и Иван Мирошниченко были выбраны ниже своих возможностей в первом раунде драфта НХЛ.

«Для меня это не стало неожиданностью, единственное, Юров и Мирошниченко пошли немного ниже своих потенциальных возможностей. Павел Минтюков выбран достаточно высоко, поэтому у него самые радужные перспективы, но и он этот год очень здорово отыграл в Канаде», — приводит слова Николишина ТАСС.

В ночь на пятницу в первом раунде драфта НХЛ были выбраны три российских игрока: защитник «Сагино» Павел Минтюков достался «Анахайму» (общий 10-й номер), «Вашингтон» взял нападающего «Омских Крыльев» Ивана Мирошниченко (20-й номер), а «Миннесота» выбрала Данилу Юрова из «Металлурга» (24-й).