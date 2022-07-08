«Миннесота» выбрала российского форварда Юрова под 24-м номером драфта НХЛ

«Миннесота» выбрала российского нападающего «Металлурга» Данилу Юрова на драфте НХЛ. Он был выбран под общим 24-м номером.

В минувшем сезоне Юров сыграл 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 24 матча в плей-офф. Однако 18-летний россиянин результативными действиями не отметился.

Церемония драфта проходит в Монреале (Канада).