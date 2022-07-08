Фанаты «Нью-Джерси» недовольно отреагировали на выбор словацкого защитника на драфте

В Монреале прошла церемония первого раунда драфта НХЛ-2022.

«Нью-Джерси» выбрал словацкого защитника Шимона Немеца под общим вторым номером драфта. Часть фанатов «Дэвилз» недовольно отреагировала на выбор клуба, так как еще не был задрафтован лучший североамериканский игрок драфта Шейн Райт.

Похожая ситуация произошла с еще одним словаком — форвард Юрай Слафковски был освистан некоторыми болельщиками после выбора «Монреалем». Фанаты «Канадиенс» также надеялись, что клуб задрафтует Райта.