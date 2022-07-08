Плющев не видит лицемерия в выборе российских хоккеистов на драфте НХЛ
Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выбор российских хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ 2022.
«Не вижу в этом лицемерия. НХЛ — организация, которая не особо подчиняется правительственным организациям. Они чисто коммерческий проект, за которым стоят очень серьезные в финансовом плане люди. Поэтому они выражают тот интерес, который им нужен чисто в экономическом плане. Им нужны хорошие игроки. Наши ребята играют в НХЛ. Это доказывает, что есть люди, которые не все воспринимают за чистую монету, которую им навязывают там. Они отрабатывают свои интересы. Они не прерывали контракты с нашими агентами и скаутами, которые работают там, они не выгнали ни одного нашего игрока, поэтому я не вижу здесь никакого лицемерия», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Ранее Павел Минтюков был задрафтован «Анахаймом» под 10 — номером, Иван Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» под 20-м, а Данила Юров «Миннесотой» по 24-м номером.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
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