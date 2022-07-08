Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:49

Плющев не видит лицемерия в выборе российских хоккеистов на драфте НХЛ

Читать «СЭ» в

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выбор российских хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ 2022.

«Не вижу в этом лицемерия. НХЛ — организация, которая не особо подчиняется правительственным организациям. Они чисто коммерческий проект, за которым стоят очень серьезные в финансовом плане люди. Поэтому они выражают тот интерес, который им нужен чисто в экономическом плане. Им нужны хорошие игроки. Наши ребята играют в НХЛ. Это доказывает, что есть люди, которые не все воспринимают за чистую монету, которую им навязывают там. Они отрабатывают свои интересы. Они не прерывали контракты с нашими агентами и скаутами, которые работают там, они не выгнали ни одного нашего игрока, поэтому я не вижу здесь никакого лицемерия», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Павел Минтюков был задрафтован «Анахаймом» под 10 — номером, Иван Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» под 20-м, а Данила Юров «Миннесотой» по 24-м номером.

Хоккей
НХЛ
Владимир Плющев
Иван Мирошниченко
0
Читайте также
Как правильно рассчитывать норму БЖУ в своем рационе и почему это важно делать
Призрак Дзюбы, и киндер-сюрприз Абаскаль. В чем шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» на Суперкубок-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Николишин считает, что Юров и Мирошниченко выбраны ниже своих возможностей на драфте НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости