Плющев не видит лицемерия в выборе российских хоккеистов на драфте НХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выбор российских хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ 2022.

«Не вижу в этом лицемерия. НХЛ — организация, которая не особо подчиняется правительственным организациям. Они чисто коммерческий проект, за которым стоят очень серьезные в финансовом плане люди. Поэтому они выражают тот интерес, который им нужен чисто в экономическом плане. Им нужны хорошие игроки. Наши ребята играют в НХЛ. Это доказывает, что есть люди, которые не все воспринимают за чистую монету, которую им навязывают там. Они отрабатывают свои интересы. Они не прерывали контракты с нашими агентами и скаутами, которые работают там, они не выгнали ни одного нашего игрока, поэтому я не вижу здесь никакого лицемерия», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Павел Минтюков был задрафтован «Анахаймом» под 10 — номером, Иван Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» под 20-м, а Данила Юров «Миннесотой» по 24-м номером.