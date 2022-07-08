«Вашингтон» выбрал российского нападающего Мирошниченко на драфте НХЛ

«Вашингтон» на драфте НХЛ 2022 года под общим 20-м номером выбрал российского нападающего «Омских Крыльев» Ивана Мирошниченко.

В прошедшем сезоне 18-летний россиянин провел в ВХЛ 31 матч, набрав 16 (10+6) очков.

3 марта «Авангард» сообщил, что у Мирошниченко обнаружена лимфома Ходжкина. Хоккеист прошел курс лечения и был допущен к тренировкам.

What a story ??



Ivan Miroshnichenko is selected 20th overall by the @Capitals after battling cancer this past year. #NHLDraft pic.twitter.com/9ABEclIrj9 — Sportsnet (@Sportsnet) July 8, 2022

Церемония драфта проходит в Монреале (Канада).