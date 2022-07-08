Первыми из русских на драфте НХЛ-2022 был выбран Минтюков. Защитника взял «Анахайм»

Первыми из русских на драфте НХЛ-2022 был выбран Минтюков

«Анахайм» под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2022 года выбрал российского защитника «Сагино» Павла Минтюкова.

В прошедшем сезоне в OHL 17-летний россиянин стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 62 (17+45) очка в 67 матчах. Его коффициент полезности составил «-14».

With the 10th overall pick, we select defenseman Pavel Mintyukov. Welcome to the Ducks, Pavel! #DucksDraft | @Honda pic.twitter.com/GP7u8T0HXF — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) July 8, 2022

Церемония драфта проходит в Монреале (Канада).