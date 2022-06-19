Ничушкин стал шестым игроком с 2006 года, забросившим в двух стартовых матчах финала Кубка Стэнли

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

27-летний россиянин забил по голу в двух стартовых матчах финальной серии и стал шестым игроком с 2006 года, кому удалось добиться такого результата. Ранее в 2019 году это удалось форварду «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко.

На данный момент на счету Ничушкина 13 (8+5) очков в 16 матчах плей-офф.