«Колорадо» во втором матче серии разгромил «Тампу», забросив семь шайб. У Ничушкина дубль

«Колорадо» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Тампу» со счетом 7:0.

По дублю в матче оформили Валерий Ничушкин и Кайл Макар, еще по шайбе забросили Андре Бураковски, Джош Мансон и Даррен Хелм. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 броска.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 21 июняв Тампе и начнется в 3:00 мск.

НХЛ

Плей-офф. Финал. Второй матч

«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Голы: Ничушкин — 7 (бол., Бураковски, Ньюхук), 2:54 — 1:0. Мэнсон — 3 (Кольяно, Ньюхук), 7:55 — 2:0. Бураковски — 3 (Рантанен, Тэйвз), 13:52 — 3:0. Ничушкин — 8 (Рантанен), 24:51 — 4:0. Хелм — 2 (О`Коннор), 36:26 — 5:0. Макар — 6 (мен., Кольяно), 42:04 — 6:0. Макар — 7 (бол., Рантанен, Маккиннон), 49:49 — 7:0.

Вратари: Кемпер — Василевский.

Штраф: 22 — 28.

Броски: 31 (11+12+8) — 17 (5+7+5).

Наши: Ничушкин (17.23/5/+1) — Кучеров (18.38/0/-2), Сергачев (21.36/0/0).

19 июня. Денвер. Ball Arena. 17849 зрителей.

Счет в серии 2-0.