Ничушкин во втором матче финальной серии с «Тампой» оформил дубль

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

27-летний россиянин забросил шайбу на 25-й минуте и сделал счет 4:0. Также Ничушкин стал автором первого гола в матче.

На данный момент на счету Ничушкина 13 (8+5) очков в 16 матчах плей-офф.