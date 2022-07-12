«Колорадо» предложил Ничушкину новый контракт на 8 лет

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин может подписать новый контракт с клубом, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

По сведениям источника, «Эвеланш» предложили 27-летнему россиянину контракт на 8 лет. По нынешнему двухлетнему истекающему контракту Ничушкин получает 2,5 млн долларов за сезон.

В минувшем плей-офф Ничушкин набрал 15 (9+6) очков и стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо».