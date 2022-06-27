Ничушкин хромая отправился на предматчевую раскатку перед шестой игрой финальной серии с «Тампой»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин принял участие в предматчевой раскатке перед шестой игрой финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

Как сообщает журналист Райан Ришог, 27-летний россиянин прошел на каток в тапочке на правой ноге. При этом форвард сильно хромал.

Российский нападающий получил повреждение в пятом поединке против «Тампы» (2:3), в котором набрал 2 (1+1) очка.

Счет в серии 3-2 в пользу «Колорадо». Шестой матч пройдет сегодня, 27 июня и начнется в 3.00 мск.