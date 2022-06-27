Василевский выйдет в старте «Тампы» на шестой матч серии с «Колорадо», Ничушкин — во втором звене

«Тампа» во шестом матче финальной серии Кубка Стэнли встретится с «Колорадо».

В составе «Лайтнинг» с первых минут выйдет вратарь Андрей Василевский, форвард Никита Кучеров сыграет в первом звене, защитник Михаил Сергачев — третьем.

Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин выйдет во втором звене. 27-летний россиянин получил повреждение в пятом матче и вышел на предыгровую разминку прихрамывая.

Счет в серии 3-2 в пользу «Колорадо». Шестой матч пройдет 27 июня в Тампе и начнется в 3.00 мск.