Бержерон подпишет новый контракт с «Бостоном» после выхода из отпуска

Нападающий Патрис Бержерон планирует подписать новый контракт с «Бостоном» на год. Сейчас 36-летний хоккеист находится в отпуске и заключит новый договор после возвращения в расположение клуба, сообщает Sportsnet.

В июле капитану «Брюинс» исполнится 37 лет. Он мог бы выйти на рынок неограниченно свободных агентов, но ранее заявил, что не собирается уходить в другой клуб НХЛ.

Он набрал 65 (25+40) очков в 73 играх прошедшего регулярного чемпионата. В 7 матчах плей-офф добавил 7 (3+4) очков.

В этом сезоне Бержерон в 5-й раз (рекорд) стал обладателем приза лучшему оборонительному форварду НХЛ — «Селки Трофи».

Бержерон был задрафтован «Бостоном» в 2003 году во втором раунде под общим 45-м номером. В НХЛ он выступал только за «Брюинз», выиграв с командой один Кубок Стэнли.

Также Бержерон является двукратным олимпийским чемпионом, победителем чемпионата мира и молодежного ЧМ в составе сборной Канады.