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НХЛ внесет изменения в систему лотереи драфта новичков

16:35
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Национальная хоккейная лига внесет изменения в систему драфт-лотереи. Это решение одобрил совет директоров лиги 23 марта, пишет в Twitter журналист Пьер ЛеБрюн.

При этом пока не уточняется, что именно изменится в драфт-лотереи.

Сейчас наибольшие шансы получить право первого выбора на драфте есть у клуба, занявшего последнее место в турнирной таблице. Они оцениваются в 18,5%.

При этом в прошлом году первый выбор получили «Рейнджерс», проигравшие в серии квалификации Кубка Стэнли.

«Детройт», занявший последнее место в таблице НХЛ по итогам регулярного чемпионата, выбирал под 4-м номером.

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