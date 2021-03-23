НХЛ внесет изменения в систему лотереи драфта новичков

Национальная хоккейная лига внесет изменения в систему драфт-лотереи. Это решение одобрил совет директоров лиги 23 марта, пишет в Twitter журналист Пьер ЛеБрюн.

При этом пока не уточняется, что именно изменится в драфт-лотереи.

Сейчас наибольшие шансы получить право первого выбора на драфте есть у клуба, занявшего последнее место в турнирной таблице. Они оцениваются в 18,5%.

При этом в прошлом году первый выбор получили «Рейнджерс», проигравшие в серии квалификации Кубка Стэнли.

«Детройт», занявший последнее место в таблице НХЛ по итогам регулярного чемпионата, выбирал под 4-м номером.