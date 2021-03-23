НХЛ, регулярный чемпионат: результаты и расписание матчей 24 марта

В ночь с 23 на 24 марта пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Даллас» Александра Радулова сыграет против «Тампы-Бэй» Андрея Василевского и другие встречи.

24 марта

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» (02.00 — по мск)

«Нэшвилл» — «Детройт» (03.00)

«Чикаго» — «Флорида» (03.00)

«Даллас» — «Тампа-Бэй» (03.30)

«Аризона» — «Колорадо» (05.00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.