Трое россиян вошли в четверку лучших вингеров НХЛ по результату опроса ESPN среди тренеров и игроков

Журнал ESPN провел опрос среди тренеров, менеджеров и игроков клубов Национальной хоккейной лиги. Они должны были назвать лучших хоккеистов в своем амплуа.

В десятку лучших вингеров лиги попали четверо россиян. Причем трое — Никита Кучеров, Артемий Панарин и Александр Овечкин — заняли места со второе по четвертое соответственно. Еще один россиянин — Андрей Свечников — замкнул первую десятку. Первое же место занял чех Давид Пастрняк

Лучшие вингеры НХЛ

Рейтинг ESPN

1. Давид Пастрняк («Бостон»)

2. Никита Кучеров («Тампа»)

3. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

4. Александр Овечкин («Вашингтон»)

5. Патрик Кейн («Чикаго»)

6. Марк Стоун («Вегас»)

7. Брэд Маршан («Бостон»)

8. Митч Марнер («Тампа»)

9. Микко Рантанен («Колорадо»)

10. Андрей Свечников («Каролина»)