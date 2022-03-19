«Миннесота» сыграет с «Чикаго», «Тампа-Бэй» проведет матч с «Рейнджерс» в НХЛ

19 и 20 марта пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова сыграет с «Рейнджерс» Артемия Панарина и другие встречи.

19 марта, суббота (время — московское)

НХЛ. Регулярный чемпионат

21.00. «Айлендерс» — «Даллас»

21.00. «Миннесота» — «Чикаго»

22.00. «Эдмонтон» — «Нью-Джерси»

23.00. «Вегас» — «Лос-Анджелес»

20 марта, воскресенье

00.00. «Аризона» — «Питтсбург»

00.00. «Коламбус» — «Сент-Луис»

02.00. «Монреаль» — «Оттава»

02.00. «Нэшвилл» — «Торонто»

03.00. «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»

05.00. «Ванкувер» — «Калгари»

05.00 «Сиэтл» — «Детройт»

*С 1 марта матчи НХЛ не транслируют в России.

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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