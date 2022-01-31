НХЛ проведет новые конкурсы мастерства перед Матчем звезд в Лас-Вегасе

Национальная хоккейная лига в понедельник объявила детали конкурсов мастерства перед Матчем звезд, которые пройдут в пятницу, 4 февраля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

В «Мастер-шоу» будет два новых конкурса. NHL Fountain Face-Off пройдет во всемирно известных фонтанах Белладжио, а конкурс под названием Las Vegas NHL 21 in '22 — на бульваре Лас-Вегаса.

Кроме того, состоятся пять конкурсов, с которыми зрители уже знакомы: NHL Fastest Skater (конкурс на скорость), NHL Save Streak (серия сэйвов), NHL Hardest Shot (самый сильный бросок), NHL Breakaway Challenge (самый красивый буллит, впервые с 2016 года) и NHL Accuracy Shooting (точность бросков).

Победитель каждого индивидуального соревнования получит по 30 тысяч долларов.

NHL Fountain Face-Off пройдет на знаменитых фонтанах Bellagio. Игроки на лодках будут плыть на «каток», и им нужно будет за наименьшее время поразить пять мишеней. Победители пройдут в финал, где сойдутся лицом к лицу.

Ради конкурса Las Vegas NHL 21 in '22 будет перекрыта часть бульвара Лас-Вегаса. В нем вы увидите огромные карты на стойках. Это игра везения, стратегии и мастерства. Цель игры — набрать 21 очко без перебора за наименьшее число бросков. Хоккеист, который выиграет два раунда, получит звание Puck Shark.