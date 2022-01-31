Кузнецов — о Матче звезд НХЛ: «Надеялся избавиться от Овечкина на пару дней»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал новость, что он приглашен на Матч звезд НХЛ. Россиянин заменит травмированного защитника «Рейнджерс» Адама Фокса.

Журналисты спросили Кузнецова, насколько он рад тому, что снова окажется в одной команде с Александром Овечкиным.

«Я надеялся избавиться от него на пару дней. Надеюсь, тренеры разделят нас. Буду держаться от него подальше», — пошутил Кузнецов.

Evgeny Kuznetsov said he's excited to go to All-Star.



Is he excited to be there with Alex Ovechkin? Kuznetsov joked it was a «bad thing.»



«I was hoping to stay away from him for a couple days ... hope those coaches don't like our connection and they going to separate us.» — Samantha Pell (@SamanthaJPell) January 31, 2022

В текущем сезоне Кузнецов провел 42 матча, в которых набрал 43 (13+30) очка.