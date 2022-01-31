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Сегодня, 20:25

Кузнецов — о Матче звезд НХЛ: «Надеялся избавиться от Овечкина на пару дней»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал новость, что он приглашен на Матч звезд НХЛ. Россиянин заменит травмированного защитника «Рейнджерс» Адама Фокса.

Журналисты спросили Кузнецова, насколько он рад тому, что снова окажется в одной команде с Александром Овечкиным.

«Я надеялся избавиться от него на пару дней. Надеюсь, тренеры разделят нас. Буду держаться от него подальше», — пошутил Кузнецов.

В текущем сезоне Кузнецов провел 42 матча, в которых набрал 43 (13+30) очка.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 46 29 17 62
3 Питтсбург 45 27 18 61
4 Вашингтон 45 24 21 57
5 Коламбус 42 20 22 41
6 Айлендерс 37 15 22 36
7 Филадельфия 44 14 30 36
8 Нью-Джерси 43 15 28 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 45 31 14 67
2 Тампа-Бэй 45 29 16 64
3 Торонто 40 27 13 57
4 Бостон 42 25 17 53
5 Детройт 45 19 26 44
6 Баффало 44 14 30 35
7 Оттава 38 13 25 30
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 43 32 11 67
2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Миннесота 40 27 13 57
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 42 23 19 48
6 Виннипег 41 18 23 43
7 Чикаго 44 16 28 39
8 Аризона 43 10 33 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 26 19 55
2 Анахайм 47 23 24 54
3 Лос-Анджелес 46 23 23 53
4 Калгари 40 21 19 48
5 Сан-Хосе 45 22 23 47
6 Эдмонтон 40 22 18 46
7 Ванкувер 44 19 25 44
8 Сиэтл 44 14 30 32
Результаты / календарь
21.01
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2.02
3.02
8.02
9.02
31.01 01:00
Каролина – Сан-Хосе
 2 : 1
31.01 03:00
Даллас – Бостон
 6 : 1
31.01 03:00
Монреаль – Коламбус
 3 : 6
31.01 03:30
Айлендерс – Миннесота
 3 : 4
31.01 04:00
Колорадо – Баффало
 4 : 1
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 45 62
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 61
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 46 31
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 28 2.1
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