Кузнецов — о Матче звезд НХЛ: «Надеялся избавиться от Овечкина на пару дней»
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал новость, что он приглашен на Матч звезд НХЛ. Россиянин заменит травмированного защитника «Рейнджерс» Адама Фокса.
Журналисты спросили Кузнецова, насколько он рад тому, что снова окажется в одной команде с Александром Овечкиным.
«Я надеялся избавиться от него на пару дней. Надеюсь, тренеры разделят нас. Буду держаться от него подальше», — пошутил Кузнецов.
В текущем сезоне Кузнецов провел 42 матча, в которых набрал 43 (13+30) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|31
|11
|64
|2
|Рейнджерс
|46
|29
|17
|62
|3
|Питтсбург
|45
|27
|18
|61
|4
|Вашингтон
|45
|24
|21
|57
|5
|Коламбус
|42
|20
|22
|41
|6
|Айлендерс
|37
|15
|22
|36
|7
|Филадельфия
|44
|14
|30
|36
|8
|Нью-Джерси
|43
|15
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|45
|31
|14
|67
|2
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|64
|3
|Торонто
|40
|27
|13
|57
|4
|Бостон
|42
|25
|17
|53
|5
|Детройт
|45
|19
|26
|44
|6
|Баффало
|44
|14
|30
|35
|7
|Оттава
|38
|13
|25
|30
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|43
|32
|11
|67
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Миннесота
|40
|27
|13
|57
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|42
|23
|19
|48
|6
|Виннипег
|41
|18
|23
|43
|7
|Чикаго
|44
|16
|28
|39
|8
|Аризона
|43
|10
|33
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|26
|19
|55
|2
|Анахайм
|47
|23
|24
|54
|3
|Лос-Анджелес
|46
|23
|23
|53
|4
|Калгари
|40
|21
|19
|48
|5
|Сан-Хосе
|45
|22
|23
|47
|6
|Эдмонтон
|40
|22
|18
|46
|7
|Ванкувер
|44
|19
|25
|44
|8
|Сиэтл
|44
|14
|30
|32
Результаты / календарь
21.01
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31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
9.02
|31.01
|01:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|2 : 1
|31.01
|03:00
|
Даллас – Бостон
|6 : 1
|31.01
|03:00
|
Монреаль – Коламбус
|3 : 6
|31.01
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|3 : 4
|31.01
|04:00
|
Колорадо – Баффало
|4 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|45
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|61
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|46
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|28
|2.1
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