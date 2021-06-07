НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 8 июня
7 июня 2021, 23:00
В ночь на 8 июня пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Стэнли. «Бостон» сыграет против «Айлендерс», а «Монреаль» проведет встречу с «Виннипегом».
Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала
«Бостон» — «Айлендерс» (01.30 — по мск)
Счет в серии: 2-2.
Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала
«Монреаль» — «Виннипег» (03.00)
Счет в серии: 3-0.
Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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