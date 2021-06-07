НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 8 июня

В ночь на 8 июня пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Стэнли. «Бостон» сыграет против «Айлендерс», а «Монреаль» проведет встречу с «Виннипегом».

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала

«Бостон» — «Айлендерс» (01.30 — по мск)

Счет в серии: 2-2.

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала

«Монреаль» — «Виннипег» (03.00)

Счет в серии: 3-0.

Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.