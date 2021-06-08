«Монреаль» в овертайме победил «Виннипег» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

«Монреаль» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Виннипег» со счетом 3:2.

В составе «Канадиенс» отличились Эрик Густафссон и Арттури Лехконен, у «Джетс» дубль на счету Логана Стэнли. Победную шайбу забросил Тайлер Тоффоли.

Счет в серии стал 4-0, «Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с победителем серии «Вегас» — «Колорадо» (2-2).

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Четвертый матч

«Монреаль» — «Виннипег» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Густафссон — 1 (бол., Сузуки, Тоффоли), 8:01 — 1:0. Лехконен — 2 (Кулак, Галлахер), 19:09 — 2:0. Стэнли — 1 (Бенн, Коннор), 21:40 — 2:1. Стэнли — 2 (Коннор, Эпплтон), 25:29 — 2:2. Тоффоли — 4 (Кауфилд), 61:39 — 3:2.

Вратари: Прайс — Хеллибак.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 41 (12+13+14+2) — 16 (7+4+5+0).

Наши: Романов (9.27/1/0) — -.

8 июня. Монреаль. Centre Bell.

Счет в серии: 4-0.