Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Монреаль» в овертайме победил «Виннипег» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

05:53
8 июня. «Монреаль» — «Виннипег» — 3:2 ОТ. Фото ХК «Монреаль»
8 июня. «Монреаль» — «Виннипег» — 3:2 ОТ. Фото ХК «Монреаль»
Теги:

«Монреаль» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Виннипег» со счетом 3:2.

В составе «Канадиенс» отличились Эрик Густафссон и Арттури Лехконен, у «Джетс» дубль на счету Логана Стэнли. Победную шайбу забросил Тайлер Тоффоли.

Счет в серии стал 4-0, «Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с победителем серии «Вегас» — «Колорадо» (2-2).

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Четвертый матч

«Монреаль» — «Виннипег» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Густафссон — 1 (бол., Сузуки, Тоффоли), 8:01 — 1:0. Лехконен — 2 (Кулак, Галлахер), 19:09 — 2:0. Стэнли — 1 (Бенн, Коннор), 21:40 — 2:1. Стэнли — 2 (Коннор, Эпплтон), 25:29 — 2:2. Тоффоли — 4 (Кауфилд), 61:39 — 3:2.

Вратари: Прайс — Хеллибак.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 41 (12+13+14+2) — 16 (7+4+5+0).

Наши: Романов (9.27/1/0) — -.

8 июня. Монреаль. Centre Bell.

Счет в серии: 4-0.

Читайте также

НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 8 июня
Иностранца порезали, а после облили бензином и подожгли в Петербурге
Видео: Диана Шурыгина танцует перед младшей сестрой в трусах
Профсоюзы попросили Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей